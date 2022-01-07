تعيينات شركة المياه.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيين بوظائف مهندسين بمختلف التخصصات وفني تشغيل المياه وفني صرف وسائق درجة أولى وسائق درجة ثانية وكيميائي وعامل تشغيل وحرفي وحارس أمن خلال الفترة من بدء من غدٍ السبت الموافق 8 يناير إلى الاثنين الموافق 10 يناير الجاري 2022 وفقا لإعلان الوظائف التي أعلنت عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر رقم 2 لسنة 2020.

مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف المهندسين بشركة مياه الشرب البحر الأحمر

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيين لوظائف «مهندس تشغيل صرف - مهندس صيانة كهرباء - مهندس صيانة ميكانيكا - مهندس مشروعات» يوم غدٍ السبت الموافق 8 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه.

مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف «فني صرف - سائق درجة أولى - سائق درجة ثانية»

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيين لوظائف «فني صرف - سائق درجة أولى - سائق درجة ثانية» يوم غدٍ السبت الموافق 8 يناير الساعة الواحدة ظهراً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه.

مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة فني تشغيل مياه بشركة مياه الشرب البحر الأحمر

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيين لوظيفة «فني تشغيل مياه» يوم الأحد الموافق 9 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه.

مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف «كيميائي وعامل تشغيل وحرفي وحارس أمن» بشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيين لوظائف «كيميائي وعامل تشغيل وحرفي وحارس أمن» يوم الاثنين الموافق 10 يناير الساعة التاسعة صباحاً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه.