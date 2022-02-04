تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد وشروط التقديم للوظائف المكتبية

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موعد التقديم للوظائف المكتبية في الفترة ما بين 6 من شهر فبراير المقبل 2022 حتى يوم 10 من نفس الشهر.

وجاءت الشروط المطلوبة للمتقدمين للتعيين للوظائف المكتبية وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022.. كالتالي:

أولا «كاتب ومدخل بيانات رابع»

المركز المطلوب: للعمل بجميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

- المؤهل: معهد فني تجاري - دبلوم تجارة خمس سنوات - دبلوم تجارة ثلاث سنوات - دبلوم إدارة وخدمات ثلاث سنوات

وجاءت الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة كاتب ومدخل بيانات رابع وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 كالتالي:

- يفضل إجادة الحاسب الآلي

التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة أمين مخزن رابع وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

- المركز المطلوب: مراكز ومدن سوهاج - جهينة - المراغة

- المؤهل: معهد فني تجاري - دبلوم تجارة خمس سنوات- دبلوم تجارة ثلاث سنوات - دبلوم إدارة وخدمات ثلاث سنوات

كيفية التقديم في مسابقة وظائف شركة المياه والصرف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يتم التقديم للمسابقة من خلال موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg مع توريد مبلغ 100 جنيه مصاريف إدارية باسم المتقدم للوظيفة وموجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على الحسابات الآتية «البنك الأهلي المصري» 519360368939500024 - البنك الأهلي الكويتي 0006502903 - بنك مصر 3170001000053742 - ميد بنك 1404273702000- البريد المصري 2200113000353818».

لن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو بعد انتهاء الموعد المقرر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد او بعد انتهاء الموعد المقرر أو التي سبق تقديمها للشركة أو أية طلبات تقدم عن طريق البريد.