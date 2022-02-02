تعيينات شركة المياه والصرف الصحي.. الوظائف المطلوبة وموعد التقديم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في بعض التخصصات الفنية والحرفية لحملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة والأدنى من المتوسط، وذلك ضمن خطة الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 بنظام التعاقد من المقيمين بمحافظة القليوبية.

التخصصات المطلوبة للتعيين بوظائف شركة المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التخصصات المطلوبة للتعيين بالوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، كالآتي:

مهندس ثالث «ميكانيكا - كهرباء - مدني»

يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة «ميكانيكا - كهرباء - مدني»، ومقيد بنقابة المهندسين، ويفضل أن تكون مدة الخبرة 5 سنوات.

مهندس تكنولوجيا معلومات

يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية شعبة الهندسة وعلوم الحاسب الآلي، ويشترط ألا تقل سنوات الخبرة عن عامين في مجال العمل.

فني تشغيل رابع «مياه/ صرف»

يكون حاصلا على دبلوم صناعي متوسط أو فوق المتوسط شعبة «ميكانيكا - كهرباء - أعمال صحية».

سائق خامس سيارة

يشترط أن يكون حاصلا على إعدادية او ابتدائية أو محو أمية، وحاملا لرخصة قيادة درجة أولى أو ثانية.

سائق خامس معدات ثقيلة

يكون حاصلا على إعدادية أو ابتدائية أو محو أمية، وحاملا لرخصة قيادة معدات ثقيلة.

عامل سادس للتشغيل والصيانة

يشترط أن يكون حاصلا على إعدادية أو ابتدائية أو محو أمية.

الشروط العامة لوظائف شركة المياه والصرف

ووضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 5 شروط عامة للتعيين بالوظائف المطلوبة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، كالآتي:

- إقرار المتقدم بقبول العمل بنظام الورديات الثلاث.

- شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف التفصيلي.

- أن يكون المتقدم من قاطني محافظة القليوبية وفق الثابت ببطاقة الرقم القومي يوم الإعلان، ولا يلتفت لتغير محل الإقامة بعد ذلك.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ 35 عاما لجميع الوظائف، فيما عدا السائقين، يجب ألا يتجاوز عمرهم الـ 40 عاما.

- بالنسبة للذكور، يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وفقا للقانون، وبالنسبة للإناث يشترط أداء الخدمة العامة.

موعد التقديم للوظائف المطلوبة بشركة المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، خمسة عشر يوما، للتقديم في الوظائف المطلوبة بدءا من أول فبراير الجاري.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، المتقدمين للوظائف بإحضار الأوراق الآتية، وصورة منها عند التقديم:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة منها.

- أصل الموقف من أداء الخدمة العسكرية وصورة منها.

- أصل المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة وصورة منها.

- ما يفيد بالحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

- بالنسبة للمهندسين، صورة من شهادة عضوية النقابة والكارنيه سارية، وصورة من شهادات الخبرة.