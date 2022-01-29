تعيينات شركة المياه والصرف.. الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة مهندس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة «مهندس كهرباء ثالث ومهندس ميكانيكا ثالث»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

وحددت الشركة الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للتعاقد لشغل وظيفة «مهندس كهرباء ثالث ومهندس ميكانيكا ثالث» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 وهي كالتالي..

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص (كهرباء - ميكانيكا).

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (شربين - نبروه) وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدمين للتعاقد لشغل وظيفة «مهندس» في أول شهر يوليو المقبل من العام الجاري 2022 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

- أن يكون المتقدم عضواً بنقابة المهندسين.

رابط التقديم لوظيفة مهندس وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية طريقة التقديم للتعاقد لشغل وظيفة «مهندس» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 من خلال موقع الشركة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3AoVxO8

الشروط العامة للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس»

وحددت الشركة الشروط العامة للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس» وهي كالتالي..

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- يتم تقديم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.dkwasc.com.eg ).

الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني

وأشارت الشركة إلى أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد إليها باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.