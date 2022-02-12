بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة في 2022: المنح السنوية تصل إلى 2000 جنيه

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة زيادة قيمة المنح الأربع السنوية لهذه الفئة من 800 جنيه إلى 2000 جنيه بواقع 500 جنيه لكل منحة، وحرصت وزارة القوى العاملة، على توفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تصل قيمة المنح الأربع السنوية للعمالة غير المنتظمة 2022، إلى 2000 جنيه، وذلك بعد أن قرر وزير القوى العاملة إلى رفع إجمالي قيمة المنح التي تحصل عليها هذه الفئة سنويا، من 200 جنيه للمنحة الواحدة الى 500 جنيه بإجمالي 2000 جنيه في العام، وهي منح المواليد والوفاة والمولد النبوي الشريف ومنح العيدين.

150 وثيقة تأمين كأول دفعة للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

وبجانب رفع قيمة المنح التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة، بدأت وزارة القوى العاملة منذ بداية 2022 تسليم العمالة غير المنتظمة، وثائق التأمين التكافلي، حيث بدأت في ذلك من محافظة جنوب سيناء خلال شهر يناير الماضي ،حيث قامت مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتسليمهم 150 وثيقة تأمين تكافلي، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه.

زيادة الوثائق التأمينية من 250ألف إلى 500 ألف وثيقة

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية له، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ،موضحا انه تم رفع المستهدف من الوثائق من 250 ألفا إلي 500 ألف وثيقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة في جميع محافظات الجمهورية .

وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت الخطة الاستراتيجية الكاملة للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة وسليمة نستقيها من أرض الواقع ، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.