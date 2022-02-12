«راشد» يتابع أعمال التطوير بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة

تفقد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أعمال التطوير الجارية بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، اليوم السبت، وذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والتأكد من تنفيذ كافة الملاحظات الخاصة بتحسين الصورة الجمالية، وتوفير السيولة المرورية بمختلف الطرق والمحاور.

لجنة من إدارات الإعلانات للمرور على اللافتات

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه خلال الجولة بتشكيل لجنة من إدارات الإعلانات للمرور على مختلف اللافتات الإعلانية المرخصة من قبل المحافظة، وتحسين الشكل العام، إلى جانب تحسين مظهر اللافتات المرورية ومحطات أتوبيس النقل العام، لتحقيق التناسق مع أعمال التطوير الجارية.

رفع ناتج أعمال التطوير أولاً بأول

وأكدت محافظة الجيزة، في بيانها، أن المحافظ شدد على ضرورة رفع ناتج أعمال التطوير أولاً بأول، ومنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال، بالإضافة إلى منع وضع أي حواجز أمام المنشآت أو العقارات، لعدم إعاقة حركة المرور.

الاهتمام بالعنصر الجمالي والمظهر الحضاري

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المحافظ اطلع، خلال الجولة، على نسب تنفيذ أعمال التطوير بشوارع النيل والبحر الأعظم والتحرير، لما لتلك المحاور من أهمية مرورية كبيرة، موجهاً بضرورة الاهتمام بالعنصر الجمالي، والتنسيق العام لمسار الطريق، ليعكس المظهر الحضاري.

تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم

واطمأن محافظ الجيزة، خلال الجولة، على حاله النظافه والإشغالات بأحياء الدقي وجنوب الجيزة والعجوزة، مؤكداً على تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود مخالفات أو تعديات للمحال والمنشآت التجارية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة.