الطقس في البحيرة اليوم.. تحسن نسبي وغيوم جزئية والعظمى 18 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، استمرار تحسن حالة الطقس، مع سطوع لأشعة الشمس على كل المدن والمراكز، وذلك بعد عدة أيام ساد المحافظة خلالها طقس غير مستقر، تمثل في سقوط أمطار غزيرة على عدد من المدن والمراكز لاسيما الساحلية منها، وهي إدكو ورشيد والمحمودية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، كما يشهد اليوم غيوم جزئية، وشبورة مائية صباحاً.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من (1: 1.5) متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 18 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 10 درجات.

غرف عمليات

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيئ، ووجه بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس السيئ.

كما شدد «آمنة»، على متابعة المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر، موجها بتطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كميات الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة التي قد تتعرض لها المحافظة مع موجات الطقس السيء خلال موسم الشتاء.