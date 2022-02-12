هل يمكن تغيير مكان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل بشأن تغيير مكان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال الفترة الحالية بشأن الحصول على الجرعة التنشيطية للأشخاص الذين مر على حصولهم أكثر من 6 أشهر من تاريخ الحصول على الجرعة الثانية، وذلك لتعزيز القوة المناعية وتجنب العدوى بفيروس كورونا.

كيفية تغيير مكان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأكّدت وزارة الصحة في بيان لها، أنَّه يمكن للمواطنين تغير مكان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال الفترة الحالية من لاخلال الإتصال بالخط الساخن المخصص من قبل وزارة الصحة 105، والتواصل مع خدمة العملاء وتغيير المكان وفقًا للمنطقة الجغرافية التي يقيم فيها المواطن، وذلك تسهيلًا على المواطنين في الحصول على اللقاح.

الفئات الممنوعة من الجرعة الثالثة

وأضحت وزارة الصحة، أنَّ جميع الفئات يحق لها الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ما عدا الفئات العمرية التي يقل عمرها عن 18 عامًا، خلال الفترة الحالية، إذ أنَّ اللقاح لهذه الفئات يكون اختياريًا ولن يكون هناك جرعة ثالثة أو تنشيطية لهذه الفئات حتى الآن، لافتة إلى أهمية الحصول على الجرعة المحددة للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا.

عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثالثة

وكشفت وزارة الصحة أعداد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا حتى الآن، وبلغ عدد الملحقين بالجرعة التنشيطية تجاوز أكثر من 695 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة بمختلف المحافظات بمراكز التطعيم.

كما جددت وزارة الصحة تأكيد أهمية الحصول على اللقاح بمختلف الجرعات التي تساعد المواطنين على الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بفيرزوس كورونا أو المتحورات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أهمية اللقاح بالجرعات اللازمة للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الالتزام التام بكل التدابير الوقائية التي تساعد على الوقاية من العدوى.

وأوضحت أنَّه يمكن للمواطنين الحصول على اللقاح للوقاية على الحصول من خلال التوجه لمركز التطعيم المختلفة المتواجدة بمراكز التطعيم، أو من خلال التوجه مباشرة لمركز التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.