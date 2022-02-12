الصحة: أغلب المتوفين بكورونا أصيبوا بـ«دلتا» ولم يحصلوا على اللقاح

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال الأيام الجارية يرجع للانتشار السريع لمتحور أوميكرون في مختلف أنحاء العالم، بجانب انتشار المتحورات الأخرى التي طرأت على فيروس كورونا منذ بداية انتشاره في العالم.

متحور دلتا سبب الوفيات

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن رغم خفة المضاعفات التي تكون مصاحبة لمتحور أوميكرون، إلا أنه لن يكون المتسبب في ارتفاع عدد الوفيات التي نشهدها خلال الأيام الحالية في ظل دخول مصر الموجه الخامسة من فيروس كورونا، موضحا أن المتحور المتسبب في ارتفاع عدد الوفيات حاليا هو متحور «دلتا»، وأغلب الوفيات لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح.

التهاون في الإجراءات الاحترازية وراء مضاعفات أوميكرون

وتابع المصدر، بأن ارتفاع معدل الإصابات بهذا الشكل خلال الأيام الحالية بسبب تهاون المواطنين في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الحصول على اللقاح.

وأضاف أن الصورة الذهنية التي يحملها المواطنون تجاه متحور أوميكرون جعلت البعض يتهاون بشان الإجراءات الوقائية وعدم الحصول على اللقاح، ولكن يظل أوميكرون سببا للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن مضاعفات بعض الحالات المتاخرة التي لم تحصل على اللقاح كانت سببا في الوفاة.

أهمية الحصول على اللقاح

كما جدد المصدر مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من فرص العدوى بفيروس كورونا، بجانب الحصول على اللقاح والجرعات المحددة من كل لقاح، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية.

آخر مستجدات الوضع الوضع الوبائي بمصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن آخر المستجدات المتعلقة بشان الإصابات والوفيات بفيروس كورونا أمس الجمعة، حيث تم خروج 2121 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات العزل بمختلف المحافظات، وذلك بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، إلى أنه تم تسجيل 2179 حالة جديدة ثبتت إيجابية وفقا للتحاليل المعملية من خلال عملية الرصد والتقصي والفحوصات اللازمة لفيروس كورونا ومتحوراته، بالإضافة إلى وفاة 61 حالة جديدة.