أزهري عن التعدي على الأراضي الزراعية: غير جائز شرعا

أزمة التعدي على الأراضي الزراعية تواجهها البلاد على مدار سنوات عديدة، وتعمل الدولة جاهدة على وضع حلول رادعة لهذه الأزمة، فتتخذ عددًا من القرارات الصارمة من أجل مواجهة هذه الأزمة، إذ أنَّ الأراضي الزراعية هي ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، ففد قرر مجلس الوزراء حرمان كل من تعدى على أرض زراعية من كل دعم يحصل عليه، إلى جانب العمل على إعداد مشروع قانون، ويعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة للشرف.

طاعة ولي الأمر

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنَّ كل ما يجرمه القانون هو أمر غير جائز في الشريعة وأي مخالفة للقوانين هي مخالفة للشريعة، مؤكّدًا في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ «التعدي على الأراضي الزراعية لا يجوز شرعًا، أبسط الأسباب في ذلك هي أن الله قد أمرنا بطاعة ولي الأمر، والتعدي على الأراضي الزراعية، رغم تجريم القانون لذلك، يعد مخالفة ولي الأمر».

انتهاك حقوق الغير

ولفت عميد كلية الدعوة الإسلامية إلى أنَّ التعدي على الأراضي الزراعية، يسبب أذى للأجيال القادمة قبل الأجيال الحالية، لأنّه مع انكماش الأراضي الزراعية يؤدي إلى حدوث نقص وأزمات في المناخ والغذاء «الدولة تسعى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية من أجل توفير حياة سليمة وصحية للأجيال القادمة، ومنع تعرض البلاد على المدى البعيد إلى نقص في المحاصيل أكثر من الوضع الحالي، وأيضا الحفاظ على مناخ جيد، لاسيما أن العالم يتعرض في الوقت الحالي إلى تغيرات مناخية قاسية ونحاول جاهدين إلى حلها وتجنب ما يمكن أن يزيدها».

وأردف عميد كلية الدعوة الإسلامية: «كل ما هو مجرم قانونا محرم شرعًا، وفي هذه القضية، الفاعل يخالف ولي الأمر وهذا ضد ما أوصانا عليه الدين، وأيضًا فيه أذى وانتهاك لأبسط حقوق الغير، وهذا أيضا تصرف نهانا عنه الدين»، مشيدًا بجهود الدولة المصرية من أجل توفير البدائل المناسبة بهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية، مستشهدا بعاقرات «سكن كريم» والمدن الجديدة التي يتم إنشائها باستمرار من أجل الحفاظ على حياة المواطن من الجانبي الاجتماعي والصحي.