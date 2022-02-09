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إزالة 5 حالات للتعدي على الأراضي الزراعية و 5 مبان مخالفة بالغربية

كتب:

أحمد فتحي
03:33 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بالضرورة متابعة كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة وردع كافة المخالفين قانونيا علي مستوي الوحدات المحلية القروية .

محافظ الغربية يوجه بإزالة التعديات

كما وجه رحمي بالضرورة تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

وأشار محافظ الغربية إلي أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون. 

كما وجه المحافظ مساعديه بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى مركز المحلة الكبرى.

إزالة 5 مبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة وتوقيع غرامات مالية لمخالفتهم .

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