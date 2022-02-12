إزالة 25 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المحلة (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى نائبه الدكتور أحمد عطا، بأهمية تنفيذ قرارات إزالة تعديات علي أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء علي مستوي الوحدات المحلية القروية بنطاق قري مركز المحلة الكبرى.

وتابع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية لردع المخالفين والمتعدين، بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري والجهات الأمنية.

وأشار رئيس المدينة إلى شن حملات مكبرة لإزالة 25 حالة تعد لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية بنطاق قرى مركز المحلة.

إزالة 25 حالة تعد للمخالفات البناء على الاراضي الزراعية

وشهدت حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية بالغربية، إزالة كلية لـ8 حالات بنطاق وحدة سامول، عبارة عن ردم قواعد على مساحة 200 متر، وإزالة سمل خرساني على مساحة 80 مترا، وإزالة حالة تعد بعزبة عداه على مساحة 100 متر.

تحرير 50 مخالفة في طنطا

في سياق آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملة التفتيشية المكبرة بنطاق مركز طنطا والتي نفذت تحت إشراف اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة.

وقالت محافظ الغربية اليوم، في بيان صحفي، أنه تم المرور على 130 منشأة متنوعة من أجل التأكد من الانضباط العام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من قبل مسؤولين مركز ومدينة طنطا، تم خلالها مراجعة (اشتراطات الحماية المدنية، التأمينات الإجتماعية للعاملين بالمنشآت، الإجراءات الصحية والطبية، مراقبة الأغذية) كما تم التفتيش على رخص المحلات ومتابعة رفع الإشغالات وأعمال النظافة.