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إيقاف 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في الغربية

كتب:

أحمد فتحي
01:52 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
التعديات بالغربية

التعديات بالغربية

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بأهمية التنسيق مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما وجه بتكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورا، للحد من البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذا للقانون.

التنسيق بين كافة الجهات

أكد «رحمي»، في بيان له، على التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

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من جانبه، أشار «لبيب» إلى التعاون مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، والتمكن من إيقاف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة وردع كافة المخالفين قانونيا، مؤكدا على أنه يباشر وقف أعمال البناء بدون ترخيص.

ولفت إلى إزالة الشدات الخشبية لـ 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابات المختصة للتحقيق معهم قانونيا.

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