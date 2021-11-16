«الألومنيوم والحديد والصلب» تخفضان تكلفة الإنتاج بعد قرار إلغاء رسوم الحماية

أعلنت إحدى شركات الألومنيوم، وكذلك إحدى شركات الحديد والصلب، العاملتين في السوق المحلية، تخفيض تكلفة الإنتاج بعد صدور قرار وزيرة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت.

وأكدت شركة الألومنيوم العربية، المملوكة للدولة، في إفصاح لها بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، على التأثير الإيجابي للقرار على الشركة وأدائها، لتقرر بذلك تخفيض تكلفة الإنتاج نظرا لاعتمادها بشكل كبير على استيراد الخامة من الخارج.

وهو الأمر نفسه، الذي أقرته شركة مصر الوطنية للصلب، المعروفة بعتاقة، في إفصاحها للبورصة، تعقيبا على قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت، وكذلك حديد التسليح المنشور بالصحف، مؤكدةً تأثيره الإيجابي على تكلفة البيليت المستورد (المادة الخام لصناعة حديد التسليح).

ونوَّهت شركة مصر الوطنية للصلب، إلى ترك قرار تحديد تكلفة الإنتاج وفقا لآليات السوق من عرض وطلب وحركة الأسعار المحلية والعالمية.

تفاصيل قرار وزيرة الصناعة والتجارة.. تعرف عليها

كانت وزيرة الصناعة والتجارة، أصدرت الأحد الماضي، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لعام 2019 والقرار 168 لعام 2021، المعنيين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وتم العمل بالقرارين الوزاريين في اليوم التالي، تزامنا مع نشرهما في الوقائع المصرية، ليتوقف العمل بتدابير واردات البليت وحديد التسليح والألمونيوم منذ أمس الإثنين.

تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية في مصر

ويرجح مضمون إفصاحات تلك الشركات عن التوجه نحو تخفيض الأسعار أو على أقل تقدير عدم الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع خبراء بالقطاع العقاري، عقب صدور القرار بداية الأسبوع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التأثير الإيجابي للقرار على المبيعات.

وتابعوا في تصريحاتهم، بأنَّ توقيت القرار مناسب وهام، حيث يتزامن مع موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات نظراً لزيادة تكاليف الشحن ومصادر الطاقة.

ويدخل الحديد في العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر ويعد عاملا مؤثرا ومساهما رئيسيا في أسعار بعض المنتجات.