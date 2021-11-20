خطوات نقل أهالي نجع الألومنيوم إلى مساكن «بشاير الخير» في الإسكندرية

أعلن مشروع التطوير الحضاري «بشاير الخير» في الإسكندرية، عن الإجراءات الخاصة بعمليات نقل أهالي منطقة نجع الألومنيوم إلى مساكن «بشاير الخير»، ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير العشوائيات والقضاء على الأماكن غير الآمنة وغير المخططة.

وتمثلت أولى الخطوات عبر حي غرب الإسكندرية، الذي يعد مكلفا بحصر منطقة نجع الألومنيوم، وهو الخاص بتحرير الملفات القانونية والتظلمات.

عمليات تسكين أهالي منطقة نجع الالمونيوم

واضاف مشروع التطوير الحضاري، في بيان له اليوم، أن إدارة مشروع التطوير الحضاري «بشاير الخير» مختصة بتسكين أهالي منطقة نجع الألوميوم، بعد موافاتهم بسجلات وكشوف بأسماء الأهالي بالمنطقة سالفة الذكر لإجراء عملية التسكين، على أن يتم التسكين فور موافاة إدارة مشروع التطوير العقاري بالسجلات والكشوفات خاصتهم من قبل حي غرب الإسكندرية.

عمليات حصر أسر نجع الالمونيوم بدأت من عام ونصف

ويأتي ذلك بعدما بدأ حي غرب الإسكندرية منذ عام ونصف تقريبا، عمليات حصر الأسر الشاغلة بنجعي «أسو» و«الألومينوم»، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية ورفع مستواها الاجتماعى والاقتصادى، ونحو توفير كافة السبل لتحسين حياة المواطنين.

أسباب نقل أهالي نجعي «أسو» و«الألومينوم»

وتتمثل أسباب نقل أهالي منطقتى نجع «أسو» و«الألومينوم» لكون المنطقتين من معوقات استكمال مشروع إنشاء الوصلة الحرة بميناء الإسكندرية، وهو كوبري 54، والذي يعمل على حل الأزمة المرورية بالمحافظة، ضمن الخطة الشاملة لتحقيق سيولة مرورية غرب الإسكندرية، حيث توجد منطقة سكنية يمر بها الكوبري، وهى نجع «أسو» ونجع «الألومنيوم» تعيق المشروع، وهى منطقة سكنية غير مخططة بنيت بطريقة عشوائية وتحتوي على عدد كبير من السكان.