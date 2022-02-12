«النبراوي»: المهندسون مطالبون باختيار من يقاتل للدفاع عن مصالحهم ومهنتهم

عقد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق ومرشحو قائمته الانتخابية «نقابيون من أجل المهندس»، مؤتمرا انتخابيا بنقابة المهندسين بسوهاج، استعرض خلاله محاور برنامجه الانتخابي استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها 25 فبراير الجاري.

تفعيل قرار الجمعية العمومية

وقال «النبراوي» المرشح على منصب نقيب المهندسين خلال المؤتمر الذى عُقد مساء الجمعة إن المهندسين المصريين مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات التي تواجهها المهنة، باختيار مجلس يقاتل من أجل الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم، التي تأثرت كثيرا بالممارسات الخاطئة لمجالس نقابية لديها مواءماتها ومصالحها الخاصة، بشكل انعكس سلبا على دور النقابة في حماية المهنة وتحقيق مصلحة المهندس.

وأكد «النبراوي» في بيان له اليوم، أنه سيشرع فور انتخابه في تفعيل قرار الجمعية العمومية الصادر عام 215 بمنع خريجي الكليات والمعاهد الخاصة التي يقل مجموع الالتحاق بها عن التنسيق الحكومي بأكثر من 10 درجات مئوية من الانضمام للنقابة ومن ثم عدم ممارسة المهنة، بالشكل الذي يحمي مهنة الهندسة من زيادة الأعداد غير المؤهلة، والتصدي لظاهرة البطالة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين صفوف المهندسين.

وأوضح النقيب السابق، أن هذا القرار كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ عام 2020، غير أن المجلس المنتهية ولايته لم يفعل القرار ما أدى إلى ضعف المستوى المهني للخريجين، وأكد أن مجلسه سيولي اهتماما خاصا بملف التعليم الهندسي من أجل ضمان تأهيل المهندسين لسوق العمل، ومنع ظاهرة زيادة أعداد المهندسين غير المؤهلين.

افتتاح قاعة كبار الزوار بنقابة سوهاج

وعلى هامش المؤتمر، افتتح النبراوي قاعة كبار الزوار بنقابة المهندسين في سوهاج.

وأشاد المهندس حسام الزغاوي، نقيب مهندسي سوهاج، بدور النبراوي ومجلسه خلال الفترة 2014-2018 في دعم النقابة الفرعية بسوهاج في شراء أرض نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة منخفضة لم تتجاوز تكلفة المرافق، ما سهل على النقابة تأسيس ناد طالما حلم به مهندسو المحافظة.