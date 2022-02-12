موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية ورابط الاستعلام برقم الجلوس

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في نهاية الاسبوع الجاري، دون تحديد يوم المحدد لاعتمادها، فيما ذكرت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم أن النتيجة ستظهر يوم الأربعاء المقبل.

«الوطن» تستعرض آخر مستجدات الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، ورابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس فور إعلانها، في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة.

رابط الاستعلام عن النتيجة

ومن المقرر فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري رفع النتيجة على صفحتي محافظة القليوبية ومديرية التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويتم الحصول على النتيجة من هنا .

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية نهاية الأسبوع الجاري، يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية من هنا .

- نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

- تسجيل رقم الجلوس.

- عرض النتيجة.

من جانبه، قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إنه يجرى الانتهاء من أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالمحافظة، لتبدأ بعدها عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه يجرى تصحيح جميع المواد في آن واحد.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه يتابع الكنترول بشكل دوري في مدرستي «ابن خلدون» و«25 يناير»، لمتابعة العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام العمل داخل الكنترول.