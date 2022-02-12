حالة الطقس غدا الأحد 13-2-2022.. أجواء دافئة وغياب للأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، غدا الأحد، الموافق 13 فبراير، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا، يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية تستمر 4 ساعات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية من 4 صباحا وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون حالة الطقس به خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 ومترين، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 20- 11

الإسكندرية 19- 11

وادي النطرون 20- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20- 11

دمنهور 20- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 18- 10

سيوة 19- 06

بورسعيد 19- 09

دمياط 18- 11

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 21- 10

العريش 20- 10

رفح 19- 10

رأس سدر 21- 11

نخل 21-06

نويبع 22- 13

طابا 20- 14

كاترين 18- 01

الطور 22-12

شرم الشيخ 23-15

الغردقة 23- 14

مرسى علم 22- 12

الفيوم 22- 05

بني سويف 20-07

المنيا 22-07

أسيوط 23- 06

سوهاج 23-06

قنا 24- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 11

إدفو 26-10

أبوسمبل 25-11

الوادي الجديد 25- 09

شلاتين 26- 13

أبورماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 22- 14.