وزير الخارجية: ليبيا تبدأ مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات وتعديلات دستورية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حل القضية الليبية لابد أن يرتكز على توافق كافة الأشقاء في ليبيا حول المسار المستقبلي، وتعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قرارات.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن مجلس النواب الليبي اطلع على مسؤوليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات والتشاور مع مجلس الدولة؛ لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات وتعديلات دستورية وكلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق.

شكري: لا حلول عسكرية للقضية الليبية

وأكمل: «نحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار وتأكيد بأنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية ونتفاعل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى انتخابات تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي بشكل كامل، وتوحد مؤسساته وتطلع هذه المؤسسات بمسؤولياتها في توفير الخدمات ولكن توفير الأمن والاستقرار وحماية الأراضي الليبية ومقدراتها أيضا».

نعمل على استمرار مسيرة التوافق الليبي نحو قضاياه الوطنية

وتابع: «سوف نستمر في التفاعل سواء مع المبعوث الأممي أو شركائنا الدوليين والتأكيد على مسار برلين 1 و2 واجتماع باريس وتوافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة بكيفية الخروج من هذه الأزمة، والآن وصلنا لمرحلة أن يتم تنفيذ كل هذه المخرجات سواء ما توافق عليه المجتمع الدولي أو الذي يتسق بالأساس برؤية الأشقاء في ليبيا، ونعمل على استمرار هذه المسيرة».