حظك اليوم برج العذراء الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا

قلق شديد ينتاب مولود برج العذراء في حالة إصابته بمرض حتى وإن كان بسيطا، إذ يعد أصحاب هذا البرج من الأشخاص التي تشعر بالقلق والتوتر عند الشعور بتعب بسيط كدور البرد أو الصداع على سبيل المثال ولذا يجب أن يكون في محيطة أشخاص مطمئنين له في حال تعرضه لوعكة على سبيل المثال حتى لا يفقد السيطرة على نفسه.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يقول الطالع لأصحاب برج العذراء على المستوى المهني بأن الكواكب مجتمعة في منزل العمل ويمدك ذلك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وأعمالك بمنتهى الحماس والنشاط، وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما عن حظك اليوم لأصحاب العذراء على المستوى العاطفي والصحي، تقول عبير فؤاد، إن القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى.

عيوب برج العذراء

دائما ما يبالغون أصحاب العذراء في نقد الأشياء الصغيرة مما يسبب إزعاجا للكثيرين ممن حولهم، وعليهم أن يبدوا رأيهم في عيوب من حولهم ولكن بطريقة سهلة حتى لا ينفرون منهم الآخرين، ومن عيوبهم أيضا التنصل من الوعود، كما أنهم متشائمون ويميلون إلى النقد نظرا لقوة ملاحظتهم، فيوجهون اللوم لمن حولهم.

العذراء في 2022

ويحمل هذا العام لأصحاب العذراء بشكل عام تطورات مهنية كبيرة، حيث يجد الفرص المناسبة للتقدم والنجاح كما يبرز مهاراته في المواقف المختلفة ويستطيع مواجهة المشاكل والصعوبات بمرونة وحكمة كبيرة، كما يخبرهم هذا العام بأنهم يتمتعون بقدراتهم ومهاراتهم التخطيطية حيث يستطيعون وضع الخطط والجداول للمستقبل بما يساعدهم في تجنب المخاطر.

مشاهير برج العذراء

مشاهير كُثر ينتمون لبرج العذراء على المستوى الفني والسياسي والاجتماعي وأبرزهم المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.