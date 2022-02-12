وزيرة خارجية ألمانيا: الوضع في أوروبا متفجر

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنها تولي اهتماما خاصا للدور القوي للمجتمع المدني في هذه المسائل الاجتماعية الهامة مثل حماية المناخ، فدورهم حاسم لإنجاح مؤتمر المناخ الـ27 بمصر، موضحة أن الجهود من أجل حقوق المرأة ذات أهمية كبيرة ولن ينعم المجتمع بالأمن إلا عندما تنعم المرأة بالأمن، وهذا يسري بجميع أنحاء العالم.

يجب توجيه الأنظار مرة أخرى للعنف الجنسي

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينها وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، أنه «يجب توجيه الأنظار مرة أخرى للعنف الجنسي في بلدي أنا شخصيا، وفي مناطق النزاعات في العالم، ولذلك يجب على المجتمع الدولي التركيز وعدم ترك المرأة وحيدة دون دفاع، سواء في مناطق النزاع أو في المنازل وما يتعلق بالعنف المنزلي، مشددة على أن الحوار اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري حمل أوجه نظر مختلفة ورؤى مختلفة، أتمنى أن نواصل هذا النوع من المباحثات في المستقبل».

قضية ليبيا لعبت دورا هاما في حوارها مع الرئيس السيسي

وشرحت وزيرة الخارجية الألمانية أن القضية الليبية لعبت دورا هاما في حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، خصوصا وأن مصر وألمانيا باتفاق برلين ويبذلان جهدهما من أجل التطورات السلمية، وتم التأكيد على أهمية القضية الليبية وتكثيف الحوار السياسي حول القضية الليبية، مشيرة إلى أن الوضع في أوروبا متفجر والدول تعمل بكل الجهود على إيجاد حل، «نحن مستعدون للحوار، ولكن أي عدوان مجدد ضد أوكرانيا ستكون تكاليفه باهظة جدا لأنه على المستوى العسكري لاتوجد أي إشارات على نزع التصعيد بل أن زيادة القوات مستمر في بلاروسيا، ومنذ الأمس هناك تدريبات عسكرية لجنود روس قريبة جدا جزئيا من الحدود الأوكرانيا».

وتابعت أن روسيا أعلنت يوم الأربعاء عن مناورة كبرى بالبحر الأسود بالمدفعية والصواريخ، ولذلك يجب الاستعداد لكل السيناريوهات المختلفة، ولهذا الغرض هناك مشاروات مكثفة في الوقت الحالي مع الشركاء والأصدقاء.