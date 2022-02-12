«شكري» في ألمانيا: نأمل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة  

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى للتعامل مع قضية السلام، وهي قضية مركزية للعالم العربي، والتوصل لحل لدائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على الحدود الرابع من يوليو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود مصرية لاستئناف مشاورات السلام

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، «نتشاور مع الحكومة الإسرائيلية ومع السلطة الوطنية والشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إطار علاقتنا الثنائية مع الدول المؤثرة لتشجيع الأطراف لاستئناف المشاورات تحقيقا لرؤية حل الدولتين، وسوف نستمر في هذا الإطار».

وتابع وزير الخارجية: «الرئيس السيسي استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي، واستقبل ويستقبل بصفة دورية الرئيس محمود عباس، واستقبل ويستقبل وزير الخارجية يائير لابيد».

حل الدولتين

وواصل «شكري» قائلا: «نأمل بأن يكون التطورات المرتبطة بالمنطقة تزكي أهمية إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين حتى تنعم المنطقة باستقرار، وتمنع استمرار الآثار السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وينال حقوقه المشروعة كاملة».