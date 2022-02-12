تطوير ورفع كفاءة طريق «جرجا - الصحراوي الغربي» بتكلفة 50 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «جرجا ـ الصحراوي الغربي»، بطول 18 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

رصف الطريق بطول 18 كيلومترا

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق «جرجا - الصحراوي الغربي»، مرورا بوصلة مطار سوهاج الدولي وحتى مدخل الصحراوي الغربي، شمل إعادة رصف الطريق بطول 18 كيلومتر، بواسطة تدوير لطبقات الرصف بتقنية FDR، إضافة إلى أعمال التخطيط المروي للطريق، وإنشاء مطبات صوتية للحد من السرعات، وذلك من ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

بدء قبول طلبات التدريب لدورة الفندقة الشاملة

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة سوهاج، منذ قليل، قيام مديرية القوى العاملة، بالبدء في قبول طلبات التدريب للدورة الـ4 للفندقة الشاملة مجانا، وذلك بداية من غد الأحد ولمدة 10 أيام، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرا بديوان المديرية، الذي يقع في شارع «أسيوط - سوهاج»، كما أنه سيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجاري.

إزالة 1075 حالة تعد على النيل والمجاري المائية

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1075 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 122 ألف و396 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.