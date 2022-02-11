جامعة سوهاج: مدة الدراسة في برنامج المسرح 4 سنوات.. وتبدأ خلال سبتمبر

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل الإعلان عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد المسرح لمدة 4 سنوات بكلية الآداب في الجامعة بنظام عدد الساعات، مؤكدًا على أنه سيبدأ مع بداية العام الدراسي 2022- 2023، أي في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم قبول الطلاب سواء كانوا حاصلين على الثانوية العامة وملتحقين بكلية الآداب أو الوافدين من الكليات الأخرى.

وقال عبدالخالق في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، إن الجامعة استحدثت مجموعة من البرامج التعليمية المتميزة لكي تمد الخريج بمجموعة من المهارات التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وظائف كثيرة ستختفي وأخرى ستظهر

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن وظائف كثيرة ستختفي قريبا جدا، لكن وظائف أخرى ستظهر وبالتالي يجب أن تتسلح المجتمعات لها بتوفير برامج حديثة: «في الجامعات المصرية، نحدث برامجنا ونستخدم برامج جديدة ذات مواصفات معينة تمد الخريج بمهارات ومعارف تجعله مطلوبا في سوق العمل».

الطلاب سيتعلمون فنون المسرح

وتابع، أن الطالب يدرس في برنامج إعداد الخريج لفنون المسرح لمدة 4 سنوات، حيث يتعلم الطالب فنون الديكور والإضاءة وكتابة النص المسرحية وكيفية الوقوف على خشبة المسرح واكتساب المهارات وإعداد النص الموسيقي المصاحب للعرض المسرحي.