حظك اليوم برج الميزان الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحمل العام الجاري الكثير من المفاجآت لأصحاب برج الميزان، فمن المتوقع أن يحقق تطورًا ملحوظًا على المستوى المهني، ولكن يجب الحذر من قبول أو توقيع عقود تخص مشاريع تشكل خطورة على الوضع المهني، أما على المستوى الصحي فسيتمتع هذا البرج بتحسن كبير وخاصة إن كان مريضا، وبشكل عام على المستوى العاطفي يواجه بعض الخلافات مع الشريك في النصف الأول من العام.

كما ينتظر مولود برج الميزان على المستوى العاطفي في النصف الثاني من العام فرصة كبيرة لتحسين الأوضاع العاطفية ومقابلة النصف الآخر، كما يعد هذا المولود من أكثر الأبراج رومانسية، إذ أنه يعد شريكًا مثاليًا في العلاقات العاطفية، ويحرص دائمًا على الاستماع للطرف الآخر، ويساعده كثيرًا على تخطي أزماته، ونقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج لصاحب برج الميزان، القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وعلى المستوى العاطفي تذكّر اليوم عزيزي مولود برج الميزان أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكّم في انفعالاتك.

المال والصحة لأصحاب برج الميزان في 2022

وأخيرا الفلك يعد الميزان بالكثير من المفاجآت والنصائح فعلى صعيد المال فالأشهر الأولى من 2022 تتطلب الهدوء وتتطلب مزيد من الحكمة والحذر لإدارة الشؤون المهنية والمالية حتى لا تخسر عزيزي الميزان.

كما ويخبرك الطالع بأن كوكب أورانوس سيكف عن معاكسته بداية من منتصف أغسطس لذا يشهد هذا العام تقدمًا واضحًا وازدهار مادي وحلول لكثير من المشكلات، وأخيرا يستفيد الميزان من مشكلة تطال مؤسسة وينصحه الفلك أن يستغل الفرص لجني المكاسب المادية.