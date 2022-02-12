ضبط 3 متهمين بالنصب والإتجار غير المشروع في «العُملة».. والحصيلة 6 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام متهم مقيم بالإسكندرية بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بث إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت عبر أحد التطبيقات المملوكة لإحدى الشركات الأجنبية وتلقيه تحويلات بنكية بالعملة الأجنبية من جانب الشركة على حسابـه بأحد البنوك بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على التطبيق.

تحريات حول المتهم

وأفادت التحريات أن المتهم يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ فضلاً عن تحويله لتلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة لنفسه، ما يعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 1,780,000 جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 1,810,000، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون..كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة البحر الأحمر بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أمواله من خلال تواصله مع 3 أشخاص وآخر خارج البلاد أوهمه بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية وتمكنوا بالإشتراك فيما بينهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 1,955,000 من المُبلغ بزعم ترشيحه لعضوية إحدى الجهات الحكومية ومشاركته فى أحد المشروعات القومية بالبلاد.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام 4 أشخاص، 3 منهم متواجدين حالياً خارج البلاد، لأحدهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ومن بينهم المُبلغ والإستيلاء على أمواله من خلال إدعاء أحدهم عمله بإحدى الجهات السيادية بالدولة على خلاف الحقيقة ، وقيامهم بالإشتراك فيما بينهم بالإستيلاء على مبالغ مالية منه على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين المتواجدين حالياً خارج البلاد، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لضبطهم. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وبلغت حصيلة الوقائع الثلاث التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بيانها ما يقرب من 6 مليون جنيه، حيث بلغ حجم تعاملات المتهم بالإتجار غير المشروع في العملة الأجنية 1,780,000 جنيه، وبلغ حجم الأموال التي حصل عليها المتهم الثاني من المواطنين 1,810,000 جنيه، فيما قُدرت الأموال التي جمعها المتهم الثالث وشركاؤه في الجيزة 1,955,000 جنيه.