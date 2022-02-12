ضبط 17 شخصًا هاربًا من أحكام قضائية في 3 محافظات.. بينهم امرأة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية؛ لضبط الجريمة بشتى صورها والخارجين عن القانون، ولا سيّما الهاربين من الأحكام القضائية.

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بتردد هاربين من أحكام قضائية على مسكنهما على فترات متباعدة؛ خشية ضبطهما.

ضبط هارب من 106 أحكام

وتبيّن أن الهاربين، هما أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه في 106 أحكام حبس «81 جزئي – 25 مستأنف» بمدد حبس بلغت 22 سنة، و«مُزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه في 40 حكم حبس «33 جزئى – 7 مستأنف» بمدد حبس بلغت 59 سنة، وجرى ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 132 حكما

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليها في 132 حكم حبس «113 جزئي – 19 مستأنف»، بمدة حبس بلغت نحو 96 سنة وكفالات 15400 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمة، غيّرت محل إقامتها بمحافظة البحيرة، بشقة بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية؛ خشية ضبطها.

ضبط 15 محكومًا عليهم

وتمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 15 محكومًا عليهم، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في 18 قضية جنائية «مخدرات – سلاح نارى – قتل عمد – سرقة بالإكراه – عاهة مستديمة – اختلاس – استيلاء»، وبمواجهتهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم.