الداخلية: ضبط 13 من العناصر الإجرامية بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 13 من العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة والمتجرين في المواد المخدرة في المحافظات.

مديرية أمن القاهرة

تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250 جراما، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مديرية أمن الغربية

تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مديرية أمن البحيرة

تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

مديرية أمن السويس

تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو، وزنت 6 كيلو جرامات، و9 طرب من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول وسلاح أبيض «سكين».

مديرية أمن سوهاج

تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بسوهاج، حال مداهمة مسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الآيس «شابو»، وفرد محلى، وطبنجة صوت معدلة وعدد من الطلقات النارية وسيارة ودراجة نارية بدون لوحات ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وسلاحين أبيضين «مطواة»، وميزان حساس.

استهداف بؤرة السحر والجمال

وتم ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل منهم.

ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية» بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منية النصر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و10 كيلو جرامات لمخدر البانجو ومبلغ مالي وهاتفين محمولي.

وبمواجهت التهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.