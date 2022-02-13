حظك اليوم برج العقرب الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا

السعي لتكوين علاقات صداقة قوية لا يسعى له مولود برج العقرب، فدائما ما تكون صداقاته معقدة كونه لا يثق بمن حوله ولا يفصح عن أسراره بسهولة فضلا عن أنه يحب أن يعرف كل شيء عن أصحابه لذلك تصبح علاقاته شديدة التعقيد، كما أنه برج مزاجي، ورغم تلك الصفات فهو يعد صديق مخلص جداً.

ويتميز مولود برج العقرب بصفات جيده فهو عندما يجد صديق موثوق فإنه صديق مضحي ومساعد لصديقه، كما أنه لا يكذب على صديقه ولا يوعده بأشياء لا يمكنه تنفيذها فدائما ما يفي بوعوده بمجرد أنه وعد بها.

وعن السلبيات الشائعة في العقرب أنه غير قادر على المسامحة في حال أساء إليه أحد ولو كان من أصدقائه، كما أنه شخص يستطيع أن يكرهه ويقطع علاقته للأبد وهذا ما يعيب هذا البرج الذي يخافه الناس لمجرد سماع اسم العقرب، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وبشأن المستوى المهني والعملي والمادي، تقول عبير فؤاد لمولود برج العقرب: «القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعطي مثالا يحتذى به في الاجتهاد وقد توطد علاقتك بجهات أجنبية أو تتعرف على أشخاص جدد».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وتضيف خبيرة الأبراج: «فينوس في منزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك مع الأحباب والأقارب».

أبراج تتوافق مع العقرب

ويتوافق العقرب مع برج الثور وبرج الحمل وكذلك نفس البرج من الجنس الآخر كلاهما يحاول أن يسيطر على الآخر مما يجعلها علاقة مميزة للغاية سواء كانت عاطفية أو صداقة.

مشاهير العقرب

الممثلة انتصار الشراح، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج، الأمير تشارلز، منى عبد الغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، تامر هجر، أسيل عمران، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.