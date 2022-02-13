أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 13-2-2022

تناول الفاكهة والخضار في الوقت الراهن ليس خيارا، بل ضرورة مُلحة لمقاومة ضعف المناعة، التي تصيب البعض وتؤثر على صحته العامة، فتؤدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، فالخضروات مصدر غني للفيتامينات، والألياف الغذائية، فهي تمد الجسم بفيتامين «أ» و«ج»، ومغنسيوم وبوتاسيوم وحديد، وغيرها من الفيتامنيات التي تهم الجسم، ومن أبرز فوائد الخضروات، أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار مختلف أنواع الخضروات مثل الطماطم، البصل، الخيار، الجزر، البطاطس وغيرها لأهميتها في كل بيت مصري، تستعرض «الوطن» وفقا لجولة بأسواق الخضار، أسعار الخضروات على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

تراوح سعر كيلو البسلة ما بين 6 إلى 9 جنيهات، وسجل سعر البسلة 6 إلى 8 جنيهات، للكيلو جرام الواحد، كما وصل سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر الكوسة بـ10 إلى 12 جنيهًا، فيما وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 إلى 29 جنيها، وسجلت الملوخية سعر ما بين 10 إلى 13 جنيها، والبصل ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 8 إلى 13 جنيهًا، والفلفل الألوان سعره يتراوح بين 18 إلى 25 جنيها، كما تراوح سعر الطماطم في السوق ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وجاءت أسعار الفلفل ما بين 8 إلى 15 جنيها للكيلو الجرام من الفلفل الرومي البلدي، والرومي تراوح سعره بين 10 إلى 17 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 9 جنيهات، بينما تراوح سعر القلقاس بين 5 و10 جنيهات، وجاء سعر كيلو الجزر بدون عروش ما بين 3 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو البطاطا ما بين 3 و7 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي ما بين 10 إلى 15 جنيها، وسجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها.