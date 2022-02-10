«صحة النواب»: سلالة «نيوكوف» إذ انتقلت للإنسان سيظهر تحور آخر للفيروس

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما تداول عن وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا ، خاصة بالصين، تؤدي إلى وفاة شخص من بين 3 مصابين، قائلا إن السلالة جرى اكتشافها في الخفافيش تابعة لعائلة كورونا نيوكوف، ولم تنتقل للإنسان حتى الآن، موضحًا أنه حال انتقاله للإنسان سيؤدي إلى وجود تحور آخر للفيروس، كما حدث مع بداية أزمة كورونا، مؤكدا أن الدراسات العلمية و البحثية تعمل حاليا على دراستها جيدا، ومعرفة مدى خطورتها.

استخدام أدوية الجديدة في مستشفيات العزل

وأكد رئيس صحة النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا تسير بصورة إيجابية، موضحًا أن مصر من الدول التي نجحت في توفير كافة أنواع التطعيمات والأدوية المختلفة لمواجهة المرض، وبدأت عدد من مستشفيات عزل مصابي كورونا في استخدام الأدوية الجديدة للمساهمة في علاج المصابين بالمرض، مثل الدواء المنتج من شركة أسترازينكا «إيفوشيلد».

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشد بضرورة السرعة للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام أيضا بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وضرورة تجنب تناول الأدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب المختص.