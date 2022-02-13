سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-2-2022 في مصر

الكويت واحدة من الدول التي تربطها حركة تجارة بمصر، فضلا عن أنها من الدول الجاذبة للعمالة المصرية، ويبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن سعر الدينار الكويتي، سواء العاملين في التجارة أو الذين يتقاضون راتبا بعملة الكويت لعملهم في مؤسسات وشركات كويتية التمويل، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

ووفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.20 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 49.57 جنيه للشراء، و54.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم بنحو 49.73 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي اليوم نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 49.76 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس اليوم نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وعن العملة الأكثر تداولا حول العالم، فسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 15.66جنيه للشراء، مقابل 15.76 للبيع، فيما سجل سعر الدولار 15.76 للبيع مقابل 15.66جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 15.76 للبيع مقابل 15.66 جنيه.