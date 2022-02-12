سكتات دماغية يسببها كورونا أكثر إعاقة وقاتلة: احترس من هذه العلامات

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل «السمنة، السكري، الكوليسترول، الكوليسترول المرتفع، القلب، التدخين، وتعاطي المخدرات»، فضلا عن السكتات الدماغية الإقفارية، التي تسببت بنسبة 85% منها، بسبب انسداد في شريان، يمكن أن يمنع تدفق الدم إلى الدماغ، وفقا لموقع «thehealthsite».

السكتات الدماغية الناتجة عن فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجراها أطباء أمريكيون، أن السكتات الدماغية الناتجة عن فيروس كورونا، قد تكون أكثر إعاقة وأكثر موتا، من تلك السكتات القلبية التي تنتج عن الأعراض الآخرى، إذ أظهرت الدراسة، أن الإصابة بكورونا الشديدة، تؤدي لتراكم جلطات الدم، التي تتسب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

المصابون بكورونا يصابون بمضاعفات عصبية

قال الدكتور آدم دميتريو، زميل علم الأشعة العصبية التداخلية وجراحة الأعصاب الوعائية في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، إن حالات الإصابة لفيروس كورونا، وجد أن نحو ثلث المرضى المصابين بفيروس كورونا، يصابون بمضاعفات عصبية، وجرى نقل العديد منهم إلى المستشفى، بسبب السكتات الدماغية الإقفارية.

السكتات القلبية عن كورونا أخطر من الأعراض الأخرى

ذكر دميتريو، أن معدل النتائج السيئة أو الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية المرتبطة بفيروس كورونا، أسوأ من شخص مصاب بسكتة دماغية كبيرة مكافئة في حقبة ما قبل كورونا، لافتا إلى أن هناك تفاعل لا يزال غير معروف بين الجهاز التنفسي وكورونا والسكتة الدماغية.

الأكثر عرضة للإصابة بالسكتات القلبية

وجد دميتريو وفريقه، أن المرضى من المناطق الفقيرة، يبدو أنهم أكثر عرضة لمضاعفات كورونا الخطيرة مثل السكتة الدماغية، اقترح الباحثون أن هذا قد يكون لأنهم لم يتبعوا التدابير الحماية مثل التباعد الاجتماعي أو العمل في المنزل.

أظهرت الدراسات السابقة، أن من بين المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، تحدث السكتة الدماغية الحادة، عادة بحضور عوامل خطر القلب والأوعية الدموية مثل «ارتفاع ضغط الدم والمرض السكري وفرط الدم والرفيف الأذني وفشل القلب الاحتقاني».

من المعروف أن العدوى بفيروس كورونا، تتسبب في التهاب في جميع أنحاء الجسم، وكذلك إنتاج فرط في الدم، التي يمكن أن تؤدي لاحقا إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية.

احترس من العلامات التحذيرية

إذا جرى اكتشافها بسرعة، يمكن علاج السكتات الدماغية، ويمكن تقليل التأثيرات طويلة المدى أو حتى عكسها، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فيجب مراقبة الأعراض الناتجة عند العدوى، وهناك العديد من الأعراض التي يجب الذهاب للطبيب عند ملاحظتها، وتتمثل هذه الأعراض في:

التوازن:

فقدان التوازن أو التنسيق المفاجئ

العين:

تغير مفاجئ في الرؤية أو صعوبة في الرؤية

الوجه:

عندما تبتسم، هل يتدلى جانب من الوجه أم أنه خدر؟

ضعف الذراع:

ارفع كلا الذراعين.. هل تنجرف ذراع واحدة للأسفل؟

الكلام:

طلب من الشخص أن يكرر جملة بسيطة.