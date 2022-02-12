محافظ سوهاج: رسوب 480 طالبا من مدرسة واحدة غير منطقي.. سنحاسب المخطئ

كشف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تفاصيل أزمة رسوب طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة جرجا في مادة الجغرافيا، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المخطئ في هذه الأزمة، إذ كانت هناك أخطاء في التصحيح ورصد الدرجات، كما أن الخطأ كان نتاج سوء فهم في المدرسة، لذلك تم تقدير الدرجات بشكل غير صحيح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

القانون سيأخذ مجراه وسيتم محاسبة المخطئ

وأضاف «الفقي» أنه كان من الواجب واللازم أن تستوقف هذه النتيجة مدير المدرسة ومعلمي مادة الجغرافيا في المدرسة من أجل تدارك هذا الخطأ، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيكون هناك عقابا للمخطئ والقانون سيأخذ مجراه والعقوبة ستكون على قدر خطأ كل فرد، فعدد الطلاب في مادة الجغرافيا 504 والراسبون كانوا 480 وتلك النتيجة غير منطقية، «القانون سيأخذ مجراه، وسيتم محاسبة المخطئ».

من ناحية أخرى، ذكر محافظ سوهاج أنه يجري العمل على المشروعات حياة كريمة في محافظة سوهاج، وتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في قرى المحافظة، إذ تم رصد أكثر من 40 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية في محافظة سوهاج، كما أن هناك قطاعات كثيرة تنفذ المشروعات التنموية داخل قرى حياة كريمة في المحافظة، إذ يتم تنفيذ كافة احتياجات أهالي القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

إنشاء 108 عمارات في مختلف قرى المحافظة

وتابع أنه سيتم إنشاء 108 عمارات في مختلف قرى المحافظة ضمن مبادرة سكن كريم، العمارة 4 أدوار وبها 8 شقق، «لدينا 7 مراكز و181 قرية جاري تنفيذ مشروعات تنموية بهم، ولدينا 1700 مشروع ضخم في كافة قطاعات الصرف الصحي والإسكان وشبكة الطرق والمباني والوحدات الصحية والمدارس».