البحث عن شخص سقط في ترعة «الإبراهيمية» ببني سويف

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف جهودها للبحث عن قائد دراجة نارية غرق في ترعة «الإبراهيمية»، عقب سقوطه من أعلى «محور عدلي منصور»، بعد حادث ارتطام دراجته النارية برصيف المحور.

بلاغ بسقوط قائد دراجة نارية من أعلى محور عدلي منصور في ترعة الإبراهيمية

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي بسقوط شخص من أعلى محور عدلى منصور فس ترعة الإبراهيمية، عقب تصادم دراجته النارية برصيف المحور، حيث وجه مدير الأمن قسم الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، والبحث عن قائد الدراجة النارية.

الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع الحالة فور انتشالها

وعلى الفور، هرعت سيارة إسعاف تابعة لمرفق اسعاف بني سويف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحالة فور انتشالها، فيما هرعت قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة داخل مياه ترعة الإبراهيمية، بالتعاون مع الأهالي.

مصرع شخصين وإصابة 5 في حادثي سير بطرق بني سويف

وشهدت محافظة بني سويف، في وقت سابق اليوم السبت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادثي سير، الحادث الأول نتج عن تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، قرب «نفق سنور» بالطريق الصحراوي الشرقي، والثاني إثر انقلاب دراجة نارية على طريق قرية «دشطوط»، بمركز سمسطا، جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى مستشفيات بني سويف وسمسطا.