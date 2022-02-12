مصرع شخصين وإصابة 5 فى حادثي سير على طرق بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون في حادثي سير بمحافظة بني سويف اليوم السبت، الحادث الأول نتج عن تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، قرب «نفق سنور» بالطريق الصحراوي الشرقي، والثاني إثر انقلاب دراجة نارية على طريق قرية «دشطوط»، بمركز سمسطا، جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى مستشفيات بني سويف وسمسطا.

مصرع شخصين وإصابة 3 في تصادم ملاكي ونقل

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أدى إلى وقوع حالتي وفاة و3 مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء حالتي الوفاة والمصابين في الحادث

وتبين أن أسماء ضحايا الحادث هما: «محمد جمعة سيد»، 34 سنة، مقيم قرية «أبشنا»، التابعة لمركز بني سويف، و«علي أحمد عبد الحميد»، 34 سنة، مقيم مركز ملوي بمحافظة المنيا، كما تبين أن المصابين هم: «مايكل رمسيس موريس»، 34 سنة، مقيم ملوي بمحافظة المنيا، و«مصطفى جمال علي»، 32 سنة، مقيم ملوي بالمنيا، و«محمود ورداني عبد التواب»،31 سنة، مقيم مركز بني سويف، حيث تم نقلهم للمستشفى مصابين بسحجات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب مهندس فني لمعاينة الحادث.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني، أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية على طريق قرية «دشطوط»، بمركز سمسطا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن المصابين هما: «نعمة محمد علي»، 35 سنة، ربة منزل، تقيم قرية «دشطوط»، مصابة باشتباه كسر في الساقين، و«رزق علي محمد،» 40 سنة، مقيم بنفس القرية، مصاباً بجرح في الفم وسحجات مختلفة بالجسم.