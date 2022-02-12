الشباب والرياضة تعلن عن وظائف جديدة بمرتبات مجزية

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، استمرار تواصلهما لتنفيذ أكبر خطة استراتجية لتوظيف الشباب والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وذلك بتوفير فرص العمل المتنوعة لجميع الشباب من الجنسين في القاهرة العاصمة، وبجميع المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر، واليوم المفتوح للتوظيف، وملتقيات التوظيف بالقطاع الخاص.

تفاصيل أحدث الوظائف وفرص العمل الجديدة

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل أحدث الوظائف وفرص العمل الجديدة، التي نجحت وزارة الشباب والرياضة في توفيرها بالتنسيق والتعاون مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، ومن بينها شركتي مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توفير فرص عمل جديدة للجنسين «ذكور وإناث» بشركة «ماكدونالدز»، وجاءت على النحو التالي:

عضو فريق عمل

أماكن العمل:

محافظة البحر الأحمر

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، شروط وقواعد قبول الشباب والخريجين في شركة «ماكدونالدز»، ومن بينها:

‎1- ألا يتعدى السن المتقدم 27 عاما.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالٍ

3- موقف محدد من الخدمة العسكرية

4- غير مؤمن عليه

5 - لائق طبيا

6- لا يشترط الخبرة

مرتبات مجزية وتأمينات اجتماعية وإجازات دورية

كما أعلنت عن أهم المزايا التي يكتسبها العامل بهذه الشركة عند قبوله للعمل بها ومن بينها:

- مرتبات مجزية تبدأ من 3250 جنيها.

- تأمينات اجتماعية وتأمين صحي.

- زي للعمل

- إجازة أسبوعية

- لا يشترط الخبرة

- الفرص متاحة للترقيات

- ساعات العمل 9 ساعات

- وجبة غداء

المقابلات الشخصية: الأربعاء 16 فبراير 2022 من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.

- مكان التنفيذ: مقر الشركة بفرع سوهاج مطعم ماكدونالدز شارع الجمهورية أمام نادي الشرطة للتجديف.