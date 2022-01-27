دبلوماسي سابق: اعتداءات الحوثيين على المنشآت المدنية الإماراتية أمر مرفوض

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات، تأتي بعد حدثين مهمين، وهما زيارة الرئيس الجزائري عبدالحميد تبون لمصر من أجل الإعداد للقمة العربية، واعتداءات الحوثيين على منشآت بترولية في الإمارات، إلى جانب التطورات الأخرى مثل الأزمتين اليمنية والليبية.

دور إماراتي كبير في الأزمتين الليبية واليمنية

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ الإمارات تلعب دورا كبيرا في الأزمتين وتشارك مصر في الرأي، لأنه لا حل للأزمتين سوى الحل السلمي، لافتًا إلى أنّ الزيارة تأتي في توقيت مهم وهو الإعداد للقمة العربية ما يتطلب تنسيقا بين الأشقاء سواء في كل دولة وبين الدول العربية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ ما تتعرض له الإمارات أمر مرفوض، فضرب المنشآت المدنية والاعتداء عليها وإصابة المدنيين أشياء مرفوضة بشكل تام، وهو ما يتطلب النظر في حل الأزمة اليمنية حتى الانتهاء من هذا النزاع المستمر منذ 7 سنوات.

تغييرات متلاحقة في الخليج

ولفت إلى أنّ هناك متغيرات متلاحقة في الخليج سواء على مستوى العلاقات الخارجية الإيرانية أو العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي كل دولة، مردفًا أنّ مجلس التعاون الخليجي يستطيع أن يبدأ فورا حل الأزمة اليمنية، لكن هذا الأمر مرتبط بالمفاوضات مع إيران، حيث جرى عقد 4 جلسات بين المملكة العربية السعودية وإيران لتسوية الخلافات بينهما، وهو ما يرتبط بالاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية.