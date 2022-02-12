  «أبوظبي الإسلامي كابيتال» مستشار الترويج في صفقة «نرهادو الدولية»

أعلنت «شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال» (أدى كابيتال ADI Capital)، الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، عن قيامها بدور مستشار الترويج الحصرى للمساهمين فى صفقة استثمار «أفيرما كابيتال» و«ستون باين إيس بارتنرز المحدودة» بحصة أقلية مهمة فى شركة «نرهادو الدولية للأدوية والمكملات الغذائية».

وتعتبر شركة «نرهادو» واحدة من أنجح شركات الأدوية والمكملات الغذائية العاملة فى مصر وضمن أكثرها نمواً، وتعد رائدة فى تصنيع تكنولوجيا أغشية البوليمر لكبسولات الدواء القابلة للتفتت عبر الفم «ODF».

وفى هذا السياق، أعرب حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أبوظبى الإسلامى كابيتال»، عن سعادته بعمل شركته على هذه الصفقة المهمة، مؤكداً أن ذلك يعزز مكانة «أدى كابيتال» فى سوق الاندماج والاستحواذ فى مصر، معرباً أيضاً عن فخره برؤية قيام مستثمرين أجانب مثل «أفيرما كابيتال» بتنفيذ أول استثماراتها بمصر، ما يؤكد جاذبية السوق المصرية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، أعرب أحمد الزهار، مدير عمليات الدمج والاستحواذ فى «أبوظبى الإسلامى كابيتال» (أدى كابيتال ADI Capital)، عن سعادته بالعمل بشكل وثيق مع مؤسسى شركة «نرهادو»، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال تنفيذ هذه الصفقة الرائدة.

ويتولى مكتب «التميمى وشركاه» العمل كمستشار قانونى حصرى للمساهمين خلال بيع حصصهم فى هذه الصفقة، فى حين تولت «رينيسانس كابيتال» دور المستشار المالى الحصرى لصالح كل من «أفيرما كابيتال» و«ستون باين» بدعم من «وايت آند كيس» بصفته المستشار القانونى لهما، وتجدر الإشارة إلى أن إغلاق الصفقة يخضع لتنفيذ بعض الشروط المتفق عليها بين الأطراف والحصول على الموافقات التنظيمية.