أول تعليق من عم فواز القطيفان: الملاك عاد بعد انتظار مرير وقاس

أكد الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، عم الطفل السوري فواز القطيفان الإفراج عنه بعد 3 أشهر من اختطافه.

وكتب الفنان عبدالحكيم قطيفان عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «وأخيرا بعد انتظار مرير وقاس وطويل وخطر، عاد الملاك البريء لحضن أهله الدافئ، ألف حمد لله على سلامتك يا عمو فواز».

وأضاف قطيفان: «وألف مبروك لأهله وعائلته.. وعميق الشكر والامتنان والمحبة لكل الذين شاركونا قساوة وقلق وقهر اللحظات والساعات والأيام والشهور التي غاب فيها فواز عن أهله على أيدي قتلة مجرمين سفله أوباش».