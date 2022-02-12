نجوم الفن يعانون من خطأ فادح بـ ويكيبيديا.. تواريخ ميلاد خطأ

يعاني العديد من نجوم الفن مؤخرا، من خطأ تدوين تواريخ ميلادهم على موقع ويكيبيديا، ولعل آخرها عيد ميلاد ميمي جمال الذي يدون على موقع ويكيبيديا غدا، 13 فبراير، بينما موعده الحقيقي 27 مايو، وأبرزها أيضا خطأ سنة ميلاد الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، الذي يدون سنة ميلادها 1936 بينما هي من مواليد 1930 وفقا لتصريحات نجلها لـ «الوطن»، ولم يكونا الوحيدين اللذين عانيا مع ويكيبيديا، في السطور التالية تسرد لكم «الوطن» عددا من نجوم الفن أخطأ ويكيبيديا بتاريخ ميلادهم.

ميمي جمال تكذِّب ويكيبيديا: عيد ميلادي مش بكرة

صرحت الفنانة ميمي جمال، في تصريح خاص لـ «الوطن»، منذ قليل، بأن موعد ميلادها في 27 مايو، وليس غدا كما يدون بويكيبيديا، وطالبت إن كان بـ إمكان أحد تعديله.

عمر الراحلة عايدة عبد العزيز الحقيقي 92 وليس 85 عاما

عقب وفاة الراحلة عايدة عبد العزيز، تداولت وسائل الإعلام وفاتها عن عمر ناهز 85، ولكن عمرها الحقيقي كان 92، وفقا لتصريحات نجلها لـ «الوطن»، حيث إنها من مواليد 1930 وليس 1936 كما هو متدوال على ويكيبيديا.

فاروق فلوكس احتفل بعيد ميلاده أمس.. ويكيبيديا احتفل في يونيو

احتفل الفنان فاروق فلوكس، بإتمام عمره الـ 81 أول أمس، يوم 10 فبراير، بينما مدون على ويكيبيديا يوم 21 يونيو، وقد صرح فلوكس لـ «الوطن» أن موعد ميلاده يوم 10 فبراير.

أشرف زكي: عيد ميلاد شقيقتي ماجدة يوم 25 نوفمبر وليس 12 ديسمبر

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ميلاد ماجدة زكي، يوم 25 نوفمبر، وليس يوم 12 ديسمبر كما يدون في جوجل، وذلك في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

ياسمين الجيلاني: عيد ميلادي وأنا معرفش

تعجبت الفنانة ياسمين الجيلاني، من تهنئات بعيد ميلادها يوم 22 أكتوبر الماضي، كما مدون بموقع ويكيبيديا، حيث كتبت منشورا ساخرا، من أن موقع البحث يعرف عيد ميلادها أكثر منها، مؤكدة أن تاريخ ميلادها الحقيقي يوم 14 يناير.