ميمي جمال تكشف تفاصيل دورها الأول بعد 5 سنوات غياب.. رقاصة في شارع محمد علي

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن تفاصيل دورها بمسلسل «قانون العمل»، وتجسيدها دور راقصة بشارع محمد علي.

تفاصيل دور ميمي جمال في قانون العمل

وأكدت الفنانة ميمي جمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لم تنتهِ من تصوير مسلسل «قانون العمل» حتى الآن، وتجسد دور راقصة من راقصات شارع محمد علي، ويشارك بالعمل نخبة من نجوم الفن معها.

وتابعت جمال، أنها غابت عن العمل لمدة 5 سنوات؛ لذا فهي متعطشة للفن، وللقيام بأدوار جديدة عليها، وتريد الخروج من عباءة المسرح والأدوار التقليدية، لذا عادت بـ4 أدوار متنوعة تماما، وبها تحدي لها ولأدائها.

وأشادت ميمي جمال بدور ريهام عبد الغفور في مسلسل «قانون العمل»، التي تجسد فيه دور إحدى راقصات شارع محمد علي أيضا بالعمل.

عرض مسلسل قانون العمل على المنصات الإلكترونية

وأضافت ميمي جمال، أن مسلسل «قانون العمل» من فئة الأعمال الدرامية ذات الـ 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتابعت ميمي جمال، أنه رغم عودتها القوية بـ4 أعمال بعد غياب 5 سنوات، إلا أنها لم تشارك حتى الآن بأي عمل ينافس في الماراثون الرمضاني، بل قدمت أدوارا متنوعة من خلال «ورا كل باب»، وحكاية «مش مبسوطة»، وتستعد لإطلاق «آخر دور»، وعلى وشك الانتهاء من تصوير مسلسل «قانون العمل».