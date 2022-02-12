ميمي جمال تكذب «ويكيبيديا»: عيد ميلادي في مايو وليس 13 فبراير

نفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، احتفالها غدا بعيد ميلادها، مؤكدة أن يوم ميلادها المكتوب عبر موقع «ويكيبيديا» خاطئ، وأن عيد ميلادها موافق يوم 27 مايو وليس 13 فبراير.

وطلبت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من جمهورها تغيير تاريخ الميلاد إلى تاريخ الميلاد الأصلي إذا استطاع أحد فعل ذلك.

ميمي جمال تتحدث عن عقوق الأبناء في آخر دور

وقالت ميمي جمال، إنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل «آخر دور»، وتجسد به دور امرأة تتعرض لعقوق الأبناء، مضيفة أنها أحبت ذلك المسلسل وفكرها بما حدث مع شريفة ماهر ورشوان توفيق اللذان تعرضا لعقوق الأبناء.

ميمي جمال تكتب أملاكها لبناتها

وعن خوفها من ذلك الأمر، نفت ميمي جمال تفكيرها في الأمر مطلقا، مؤكدة أن أولادها بارين بها ويحبونها بدرجة رهيبة وأنها كتبت كل ما تملك لبناتها بعد وفاة حسن مصطفى خوفا عليهن لأنهن بنات.

أما عن عودتها إلى السينما فقالت أنها تقرأ أكثر من عمل في الوقت الحالي ولم تستقر على أحد منهم، بين السينما والدراما وأنها مازالت تصور مشاهدها بمسلسل «قانون العمل» مع ريهام عبد الغفور.

وقدمت ميمي جمال على مدار مشوارها الفني حوالي 500 عمل بين السينما والدراما والمسرح، وعملت مع كبار الممثلين مثل إسماعيل ياسين، شادية، كمال الشناوي، فريد الأطرش، عمر الشريف، عماد حمدي، أحمد رمزي، هدى سلطان، سميرة أحمد، سعاد حسني، زيزي البدراوي، صباح، أحمد مظهر، محمد عوض، سمير غانم، عادل إمام وغيرهم من الفنانين.

وتعد قصة حبها من الفنان الراحل حسن مصطفى من قصص الحب الكبيرة في الوسط الفني والتي مازالت تتذكره ميمي جمال في كل مناسبة وكل لقاء تليفزيوني لها تقص أبرز الذكريات معه.