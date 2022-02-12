مقتل شاب في مشاجرة مع جاره بسبب خلاف مالي بالإسماعيلية

لفظ شاب في العقد الثالث من العمر أنفاسه قبل قليل، متأثراً بإصابته في مشاجرة مع أحد جيرانه، بسبب خلافات مالية بينهما، في إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة مساء اليوم السبت، يفيد بنشوب مشادة بين شخصين في منطقة «الزغابة»، بقرية «أبو عطوة»، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، تطورت إلى مشاجرة بينهما، حيث لقي أحدهما مصرعه على يد الآخر.

انتقال ضباط البحث الجنائى

ووجه اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، لفحص الواقعة وسرعة ضبط المتهم بارتكابها.

وتمكن فريق من ضباط البحث الجنائي بمشاركة النقباء مصطفى العدوي، وملهم البلتاجي، وسيد نصر الله، من إلقاء القبض علي المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وقال شهود عيان إن المشادة وقعت بسبب خلاف على مبلغ مالي بين المجني عليه والمتهم، وأضاف الشهود أن المتهم بارتكاب الواقعة يُدعى «فارس ع.»، في العشرينيات من العمر، وهو أحد جيران المجني عليه، حيث يقيمان في منطقة «أبو عطوة»، بدائرة مركز الإسماعيلية.

كردون أمني بمحيط الواقعة

ودفعت مديرية أمن الإسماعيلية بتشكيلات أمنية وفرق للتدخل السريع إلى محل الواقعة، وتمكنت من فرض السيطرة الأمنية على المكان، فيما انتقل رجال المعمل الجنائي لفحص الواقعة.

وتحفظت الشرطة على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان لحين انتداب الطبيب الشرعي لإنهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة قبل تسليمه لذويه.