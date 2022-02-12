أول فيديو للطفل السوري فواز القطيفان بين أحضان أسرته بعد الإفراج عنه

بعد نحو 3 أشهر من اختطاف الطفل السوري فواز القطيفان، جرى الإفراج عنه من قبل خاطفيه، مقابل فدية 500 مليون ليرة، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأفاد الإعلام السوري، بأن الطفل المختطف فواز القطيفان، عاد لأهله وحالته الصحية جيدة، بعد أن أفرج الخاطفون عن الطفل بعد تسلمهم الفدية، التي بلغت 500 مليون ليرة سورية بما يعادل 150 ألف دولار أمريكي.

وفي تفاصيل الإفراج عن الطفل السوري فواز القطيفان، وضع الخاطفون الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بريف درعا، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر.

الإفراج عن الطفل السوري فواز القطيفان

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ذوي الطفل منذ إرسال العصابة الخاطفة التهديد الأخير لتسليم المبلغ المطلوب لم تتلقَ أي خبر عن ابنهم أو حتى معلومات عن مصيره في ظل استمرار انقطاع التواصل بشكل كامل مع العصابة الخاطفة.

وينحدر الطفل من بلدة أبطع في ريف درعا الأوسط، واختطف في نوفمبر 2021، في أثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، حين اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية، برفقة امرأة، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وأوضح المرصد السوري أنه مع تحول قضية اختطاف فواز القطيفان إلى قضية رأي عام، يبدو أن ذلك أربك الخاطفين، فمنذ تحديد موعد تسليم الفدية المالية لم يقم أي منهم بالتواصل مع ذوي فواز.

فيديو يظهر تعذيب الطفل السوري فواز قطيفان

جدير بالذكر، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد حصل في الرابع من فبراير الجاري، على نسخة من شريط مصور يظهر الطفل فواز قطيفان، 8 سنوات، المختطف منذ 3 أشهر، وهو يتعرض للتعذيب والضرب بشكل وحشي من قبل خاطفيه، للضغط على ذويه وإجبارهم على دفع الفدية.