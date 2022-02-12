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حصر سكان 3 مناطق عشوائية بالقاهرة تمهيدا للإخلاء

كتب:

وائل فايز
11:42 م | السبت 12 فبراير 2022
اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة

اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنه جارٍ حاليا أعمال الحصر لسكان مناطق بني هلال والسكر والليمون بجوار سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة، وذلك تمهيدا لنقل سكان تلك المناطق ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وغير الآمنة وتوفير حياة كريمة وآدمية للسكان، كما يتم تأثيث الوحدات السكنية لمشروع الخيالة لنقل سكان العشوائيات إليها بعد الانتهاء بشكل كبير من الخدمات والمرافق.

القضاء على العشوائيات

وأضاف عوض، لـ«الوطن»، أن المنطقة الجنوبية بالقاهرة كانت تضم أكثر المناطق العشوائية وتم إزالة أغلبها ونقل سكانها إلى وحدات سكنية مجهزة وتغيير حياتهم للأفضل، في ضوء خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على سلبيات العشوائيات، مشيرا إلى تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من إجراءات نقل سكان المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة المجهزة، حيث سيتم الانتهاء من العشوائيات خلال العام الجاري.

تطوير القاهرة التاريخية

وأكدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أنه جارٍ تطوير منطقة مصر القديمة ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية والمناطق المحيطة بمشروع حدائق تلال الفسطاط لجعلها منطقة جذب سياحي على أعلى مستوى، خاصة أن الموقع يضم العديد من المواقع الأثرية مثل متحف الحضارة ومجمع الأديان وبحيرة عين الحياة وغيرها، أيضا يتم تطوير قرية الفواخير بالفسطاط وتحويلها إلى صديقة للبيئة. 

إجلاء شارع حسين كامل

كما تشهد محافظة القاهرة استمرار أعمال إجلاء نحو 363 أسرة من شارع حسين كامل بألماظة في مصر الجديدة بعد صرف التعويضات لهم وإتاحة وقت كافٍ لنقل متعلقاتهم وترتيب أمورهم، ويتم إخطارهم قبلها بوقت مناسب.

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بقلم وائل فايز

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.