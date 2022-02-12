الشيف السوري محمود افرنجية: الرجال تفوقوا على النساء في مجال الطبخ

قال الشيف محمود افرنجية، الشيف السوري الشهير، إن الرجال أثبتوا خلال السنوات الأخيرة أنهم قادرون على اختراق الأعمال الراسخة لدى المرأة كالطبخ، حتى أن أغلبهم قد وضع لمسات جيدة وجديدة في هذا المجال لم يسبقهم إليها السيدات وتفوقوا عليهن، ما أضفى رونقا وجاذبية على الطعام.

«افرنجية»: يجب تزيين كافة أطباق الطعام.. العين بتاكل قبل الفم

وأضاف «افرنجية»، خلال تصريحاته لبرنامج «توب شيف»، والمذاع على فضائية «MBC»، أن تزيين الطعام بعد طهيه أحد أهم طرق جذب الزبائن لمختلف الأطباق، حيث أن العين دائما ما تأكل قبل الفم، لافتا إلى أن نجاحه في مهنة الشيف جاء بعد سنوات عدة من الصبر الذي اتصف به حتى كلل مجهوده في النهاية بالنجاح.

وأوضح أن امتهانه لتلك المهنة قد تسبب له في كثير من التعب الجسدي والفكري، وذلك لأن مثل تلك المهنة دائما ما يستلزم اتقانها الكثير من الوقت، ما جعل الكثيرون ممن أرادوا الدخول في هذا المجال العزوف عنه بعد فترة قصيرة من العمل به.

ونصح كل من يريد الدخول واتقان هذا المجال التحلي بصفة الصبر وأن يكون مخلصا في عمله ويمتلك رقابة ذاتية على نفسه، كما ويجب عليه أن يتعامل مع أي طبق وكأنه يقوم بطهيه للمرة الأولى بنفس الشغف والإتقان.

«افرنجية»: أعمل حاليا على صنع طعام صحي

وأكد أنه يعمل حاليا على صنع طعام صحي ولذيذ من الأكلات المتعارف عليها، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الإنسان ولمن يرغبون في اتباع حميات غذائية ويحرمون من لذة الطعام ويفتقدوه.