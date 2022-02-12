رئيس مهرجان الفيلم السنوي: ننظم دورتين في توقيت واحد للمرة الثانية

قال الدكتور محمود عبدالسميع، رئيس مهرجان الفيلم السنوي للسينما المصرية، إنه للمرة الثانية يتم إجراء دورتين لمهرجان الفيلم السنوي للسينما المصرية في التوقيت نفسه، لافتا إلى أنه خلال أحداث يناير 2011 تم إلغاء المهرجان وعرضت الأفلام التي تتحدث عن الثورات والحريات، وفي العام التالي تم عقدت دورتان من المهرجان سنويا.

عبدالسميع: الأفلام اللي سبق عرضها بنختارها إحنا مش

وأضاف «عبدالسميع»، لبرنامج «مساء DMC» في حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي بالسينما المصرية المقام بدار الأوبرا، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المهرجان يقيم جميع الأفلام التي عرضت في السينما المصرية خلال الأعوام الماضية: «الأفلام اللي سبق عرضها في دور العرض بنختارها إحنا مش أصحابها بيتقدموا بيها، وبنحصر الأفلام اللي تم عرضها السنة الماضية ونطرحها في استمارة للتصويت على أفضل 7 أفلام».

عبد السميع: المهرجان لا يوجد به افتتاح أو ختام

وأوضح أنه في عام 2020 تم عرض 5 أفلام، وفي عام 2021 تم عرض 7 أفلام، وبالتالي فإن المهرجان لا يوجد به افتتاح أو ختام ولكن به عروض لأفلام المهرجان لأنها أفلام سبق عرضها بدور العرض.

وأكد أن المهرجان تنقسم أعماله إلى شقين، الأول خاص بالتكريمات، والثاني لتوزيع جوائز الأفلام، والشق الأول يكون لرواد السينما المصرية ومن له تاريخ طويل في السينما المصرية، كما يتم تكريم بعض الرموز الراحلين الذين لهم دور كبير في السينما المصرية ورحلوا منذ سنوات.