هند عبدالحليم تحيي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بأغنية «سينما الحياة»

أحيت الفنانة هند عبدالحليم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتها الـ 43 بدار الأوبرا، إذ أدت أغنية «سينما الحياة».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، إذ قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

توفير فرق طبية متنقلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.