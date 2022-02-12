استشاري طب الحالات الحرجة: عقار «باريسيتينيب» لعلاج كورونا سعره 3 آلاف دولار

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة للقلب والصدر في لندن، إن تصريح منظمة الصحة العالمية باستخدام عقار جديد لعلاج الحالات الشديدة من مصابي كورونا «باريسيتينيب» جيد، حيث إن هذا العقار أحد العقارات أحادية النسيلة ويتم تصنيعها بتكنولوجيا معقدة، ومن العقاقير المستخدمة في علاج روماتويد المفاصل منذ سنوات عديدة، «هو موجود من فترة ولكن سعره غالي جدا وبيوصل سعره في أمريكا لـ3 آلاف دولار».

سليمان: ليست الموافقة الأولى من منظمة الصحة العالمية تجاه العقار

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الموافقة الأخيرة على استخدام هذا العقار من قبل المنظمة ليست الموافقة الأولى، حيث إن منظمة الصحة العالمية أعطت الموافقة المبدئية على استخدامه منذ شهر يوليو العام الماضي، وكانت موافقة مبدئية، وصرحت هيئة الدواء البريطانية باستخدامه.

وأوضح أن الاحتياج الأساسي للعقار يكون للمصابين شديدي العدوى بكورونا بداخل المستشفيات والذين يكونون بحاجة إلى نسب عالية من الأكسجين، «دوره الرئيسي هو تهدئه وتقليل العاصفة الالتهابية اللي بتحصل في الحالات الشديدة من كوفيد 19 وتقليل الالتهاب اللي بينتج عنها».

استخدام الدواء لم يصبح حصريا للشركة المصنعة وحدها

وأكد أن الإعلان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بإدراج العقار جاء بعد إضافته ضمن الأدوية التي تصلح بأن تضاف لباقي الأدوية التي تصدر للدول الفقيرة والنامية حال توفرت البنية التحتية لتصنيعها، «الاستخدام الحصري لهذا الدواء لم يصبح للشركة المصنعة وحدها ولكن كل الشركات أتيح لها إنتاجه حال توفرت لها التكنولوجيا».